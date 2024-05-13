المحطات المائية تستهدف ارتفاع إيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه فى 2025

كشف المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عن استهداف الشركة وصول إيرادات الشركة إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2024-2025.

وأوضح كمال في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إيرادات المحطات المائية من المرتقب أن تشهد ارتفاعا يصل إلى نحو 194 مليون جنيه مقارنة بالمرتقب خلال العام المالي الجاري 2023-2024، والذي سيصل لقرابة 1.4 مليار جنيه.

وأضاف المهندس هشام كمال، أن الزيادة في قيمة إيرادات الشركة تصل نسبتها إلى 13.8% خلال العام المالي المقبل 2024-2025 مقارنة بالجاري.

كما أكد رئيس شركة المحطات المائية أن إيرادات العام المالي الجاري ستشهد انخفاضا بما يصل لنحو 3.1% لاسيما في ارتفاع المصروفات على خلفية ارتفاع أسعار الخامات والدولار، مقابل ثبات الإيرادات على خلفية عدم تحريك سعر بيع الطاقة المائية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الشركة ليس لديها أي خطط لتدشين مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق المحطات المائية نظرًا لتحقيق الاستفادة القصوي من مياه نهر النيل بنسبة 100%، ولكن لديها خطط لتطوير وتحديث ورفع كفاءة المحطات المقامة حاليًا لزيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بها وعلى رأسها محطات كهرباء السد العالي، والتى تستحوذ على أكثر من 80% من الطاقة الكهرومائية في مصر.

وتمتلك الشركة 6 محطات توليد مائية، بإجمالى قدرة تصل إلى 2832 ميجاوات، أكبرها «السد العالى» والتى تصل قدرتها إلى 2100 ميجاوات، إضافة إلى 5 أخرى وهى «أسوان 1» بـ280 ميجاوات و«أسوان 2» بـ270 ميجاوات، و«إسنا بالأقصر» بـ85 ميجاوات، و«نجع حمادى» وقناطر أسيوط بنحو 96 ميجاوات للاثنتين.