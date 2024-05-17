مصدر بـ"الكهرباء": منظومة الشحن الموحد تخدم 19 مليون مشترك

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل إطلاق البرنامج الموحد للشحن الذي تم الإعلان عن إطلاقه اليوم في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وقال المصدر في تصريح خاص، لـ"الدستور"، إن برنامج الشحن الموحد هو خطة على مستوى شركات التوزيع التسع جار تنفيذه بالتعاون مع إحدي الجهات بالدولة وسوف ننتهي من تنفيذه على مستوى الشركات التسع بنهاية العام.

وأشار إلى أن منظومة الشحن الموحد مخطط لها أن تخدم 19 مليون مشترك على مستوى الجمهورية لديهم عدادات مسبقة الدفع، وسوف تساعد تلك المنظومة في حوكمة عمليات الشحن، وتمنع أي أخطاء تصاحب عمليات المحاسبة للاستهلاك أو الشحن، وتتابع وتحلل البيانات لتساهم في معرفة حجم الاستهلاك لكل منطقة ووحدة، والمنظومة مؤمنة ضد أي اختراقات من أي نوع.

وأضاف أن خطة وزارة الكهرباء تشمل دخول شركتين توزيع قبل نهاية منتصف العام الجاري لمنظومة الشحن الموحد ومن ضمن الشركتين شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وجار عمل مركز مجمع لمنظومة الشحن الموحد في الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن بدء التشغيل الرسمى لبرنامج الشحن الموحد لجميع أنواع العدادات مسبقة الدفع كأول شركة توزيع تحت إشراف الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع وذلك لخدمة 3.5 مليون مشترك.

وأعلن الدكتور أحمد عبدالدايم مدير مشروع الشحن الموحد بالشركة، عن أن ما تم إنجازه هو بمثابة حلم كبير كان يصعب تحقيقه، ولكن ما تم من مشاركة وتعاون ملحوظ من قطاع نظم المعلومات وقطاع العدادات وقطاعات الشئون التجارية وقطاعات الشبكات أثبت أننا قادرون على مواجهة التحديات وكل الصعوبات.

وقال إن هناك سعادة بالغة بين جموع موظفي مراكز الشحن والتهيئة نظرًا لهذه النقلة النوعية واستبدال برامج الشحن المتعددة، التى كانت تستغرق الكثير من الجهد والوقت الكبير مقارنة الآن ببرنامج الشحن الموحد والذى يفى بكل المتطلبات الفنية والتجارية بالصورة المطلوبة.