السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا استكمال نظر دعوى إلغاء تصريح مدرسة تدرس المثلية الجنسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، استكمال نظر الدعوى المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام،  والتي تطالب وزارة التربية والتعليم  بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ألمانية بالتجمع الخامس؛ بسبب قيام إدارة المدرسة بتدريس المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي.

وقررت المحكمة التصريح للمدعي باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.

وكان المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني، ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، ورئيس مجلس إدارة المدرسة؛ للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة بسبب مقررات المثلية لطلاب الصف السادس الإبتدائي التي تحتوي على تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.

محكمة القضاء الإداري الدعوى ن المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام إلغاء التصريح الصادر

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