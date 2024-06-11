الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شغلت دماغى".. مستريح القليوبية يكشف تفاصيل استيلائه على 7.5 مليون جنيه

ضبط متهم
ضبط متهم

أقرّ مستريح القليوبية المتهم بالاستيلاء على 7.5 مليون جنيه أمام جهات التحقيق "أنه شغل دماغه على الضحايا" ونجح في النصب عليهم والتحصل منهم على المبلغ المذكور، وقد قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف مستريح القليوبية أنه استخدام دهاءه وذكاءه في إقناع الضحايا بقدرته  على توظيف أموالهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة، في مركز طوخ مقابل نسبة شهرية مع الاحتفاظ بأصل المبلغ ثم استولى عليهم لنفسه.

وأضاف مستريح القليوبية أنه عقب الاستيلاء على الأموال لم يرد لهم المبالغ المالية وامتنع أيضا عن دفع النسبة المتفق عليها ثم اختفى عن الأنظار حتى ألقي القبض عليه.

وعرضت جهات التحقيق المتهم على ضحاياه الذين اتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ بلغت 7.5 مليون جنيه بعد ادعائه توظيف تلك الأموال في تجارة الهواتف المحمولة.

مستريح القليوبية 7 5 مليون جنية تجارة الهواتف المحمولة مركز طوخ اجهزة الامن

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