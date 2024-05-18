السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا استكمال محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا الاحد، محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية.

تعود أحداث الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وبالفحص تبين اتفاق أحد المتهمين مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة"، وعثر بحوزته على (2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين).

وبمواجهته اعترف بتزويره الأوراق والمستندات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواد متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية اللواء نبيل فراج لجلسة 3 يونيو

تأجيل محاكمة 6 متهمين فى "خلية الحدائق" لـ 8 يوليو

السجن المشدد 15 سنة لمتهمة بـ"خلية المنيا"

اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين فى "خلية الحدائق"

اليوم.. الحكم على متهمة بـ" خلية المنيا "

غدًا.. الحكم على متهمة بـ"خلية المنيا"

12 يونيو الحكم على المتهمين برشوة الجمارك

النيابة للمتهمين بـ"رشوة الجمارك": حولتم الوظيفة لبضاعة تباع وتشترى

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

قرار "النقض" يعلّق إدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب حتى عام 2028

"الفقى": توريد 79 ألفًا و482 طن قمح لشون وصوامع سوهاج منذ بدء الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

صور

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

3 نقاط ثمينة للاهلي من فوزه على الزمالك في دوري اليد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم