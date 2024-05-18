غدا استكمال محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا الاحد، محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية.

تعود أحداث الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وبالفحص تبين اتفاق أحد المتهمين مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة"، وعثر بحوزته على (2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين).

وبمواجهته اعترف بتزويره الأوراق والمستندات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.