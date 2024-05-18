السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وليلًا وفي الصباح الباكر طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. 

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

- القاهرة: العظمى 38 - الصغرى 24.

- العاصمة الإدارية: العظمى 38 - الصغرى 23.

- 6 أكتوبر: العظمى 38 - الصغرى 22.

- بنها: العظمى 38 - الصغرى 23. 

- دمنهور: العظمى 36 - الصغرى 22.

- وادي النطرون: العظمى 37 - الصغرى 22.

- كفرالشيخ: العظمى 38 - الصغرى 23.

- المنصورة: العظمى 38 - الصغرى 22. 

- الزقازيق: العظمى 38 - الصغرى 23. 

- شبين الكوم: العظمى 37 - الصغرى 22.

- طنطا: العظمى 37 - الصغرى 22.

- دمياط: العظمى 29 - الصغرى 23. 

- بورسعيد: العظمى 30 - الصغرى 23.

- الإسماعيلية: العظمى 37 - الصغرى 22.

- السويس: العظمى 37 - الصغرى 22.

- العريش: العظمى 31 - الصغرى 18.

- رفح: العظمى 31 - الصغرى 18.

- رأس سدر: العظمى 39 - الصغرى 25.

- نخل: العظمى 36 - الصغرى 17. 

- كاترين: العظمى 32 - الصغرى 13.

- الطور: العظمى 37 - الصغرى 26.

- طابا: العظمى 35 - الصغرى 24.

- شرم الشيخ: العظمى 39 - الصغرى 27.

- الإسكندرية: العظمى 34 - الصغرى 22.

- العلمين: العظمى 34 - الصغرى 21.

- مطروح: العظمى 37 - الصغرى 22.

- السلوم: العظمى 40 - الصغرى 21.

- سيوة: العظمى 42 - الصغرى 24.

- رأس غارب: العظمى 38 - الصغرى 26.

- الغردقة: العظمى 39 - الصغرى 27.

- سفاجا: العظمى 39 - الصغرى 26.

- مرسى علم: العظمى 39 - الصغرى 27.

- شلاتين: العظمى 38 - الصغرى 25.

- حلايب: العظمى 34 - الصغرى 24.

- أبورماد: العظمى 34 - الصغرى 24. 

- رأس حدربة: العظمى 33 - الصغرى 23.

- الفيوم: العظمى 41 - الصغرى 24.

- بنى سويف: العظمى 41 - الصغرى 24.

- المنيا: العظمى 41 - الصغرى 25.

- أسيوط: العظمى 42 - الصغرى 25.

- سوهاج: العظمى 43 - الصغرى 26.

- قنا: العظمى 44 - الصغرى 26. 

- الأقصر: العظمى 45 - الصغرى 27.

- أسوان: العظمى 45 - الصغرى 28.

- الوادى الجديد: العظمى 44 - الصغرى 27.

- أبوسمبل: العظمى 44 - الصغرى 28.

هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة طقس معتدل درجات الحرارة المتوقعة محافظات ومدن مصر

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