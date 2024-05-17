وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس؛ للاطمئنان على كل الأمور المتعلقة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في العاشرة مساء غد السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوجّه الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير إلى السفير المصري بتونس، لتسييره كل الإجراءات اللازمة لبعثة الأهلي فور وصولها تونس.

وتمنى وزير الشباب والرياضة، حصد قطبي الكرة المصرية لقبي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية؛ لإسعاد الجماهير واستكمالًا لإنجازات الرياضة المصرية المتتالية، التي تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها على مختلف الأصعدة.

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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري الأبطال

يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء غد السبت، على استاد رادس الشهير، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023 /2024).

القناة الناقلة لذهاب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي التونسي

تنقل مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023 /2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساء غد السبت، على الهواء مباشرة، عبر إحدى شبكات قنوات بي إن سبورتس القطرية.



وتمتلك الشبكة القطرية، جميع حقوق البث الرسمي والحصري، لذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية (2023 /2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

ويقود الحكم الجزائري الدولي الشهير مصطفى غربال، مهمة إدارة ساحة مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023 /2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، على ملعب رادس، في العاشرة مساء غد السبت.