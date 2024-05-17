تحرير 13 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق بمطاي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملات تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير 13 مخالفة متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاى أن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي واصلت جهودها في مراقبه الأسواق وضبط المخالفين، والإشراف على مبادره خفض الأسعار بالمنافذ الثابته والمتحركه بالمدينه والقرى بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري بالقيام بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن إدارة تموين مطاي تمكنت من تحرير 13 محضرا تموينيا للأسواق، جاءت مابين شهاده صحيه واشتراطات صحيه وذبح خارج السلخانه وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومنتجات منتهية الصلاحية حيث تم تحرير المخالفات بمعرفه الهام احمد مدير الرقابه التموينيه وعبد القادر شعبان مفتش تمويني ومصطفى محمد كامل مفتش أغذيه بالتعاون مع مباحث التموين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

كما تمكنت اداره التموين من تحرير 6 محاضر تموينية للأسواق، جاءت مابين شهاده صحيه وبيع بأزيد من السعر الرسمي بمعرفة واشتراطات صحيه ومنتجات منتهية الصلاحية وتم تحرير المخالفات.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، ومتابعه مبادره خفض الأسعاروفرض الأنضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

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