دورات تدريبية لأعضاء فرق مكافحة الفيروسات الكبدية في كفر الشيخ

نظمت إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة لأعضاء فرق مكافحة الفيروسات الكبدية بالإدارات والمستشفيات شملت برامج الوخز وأعمال مكافحة الفيروسات، بمشاركة ورعاية مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر"WHO"، وتستمر فعالياتها على مدار يومين.

طرق مكافحة الفيروسات الكبدية

وقامت الدكتورة ضمياء زايد، مدير الفيروسات الكبديه، بالعرض والشرح الوافي لطرق مكافحة الفيروسات الكبديه بداية من مقدمة عن الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها والخطة التطعيمية لفيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي بي والفئات المستهدفة بالتطعيم وحماية الفرق الطبية من التعرض المهني للوخز وكذلك برنامج تدريب المدربين لزيادة نشر الوعي على جميع الأصعدة، ويأتي ذلك من منطلق اهتمام الدوله بتطبيق خطة مكافحة الفيروسات الكبديه والمساهمة في الوقايه منها، وأيضا في ضوء الإهتمام بتطعيم الفئات الاكثر عرضه للاصابه بفيروس بي.

كما انتقل فريق من إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية ومعه فريق تطعيم من المركز الطبي بكفر الشيخ إلي مدرسة التمريض بنين وبنات لتطعيم الطلاب بالصف الاول والثاني تمريض.

ولفت الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن تلك الدورة تأتى فى إطار استكمال خطة تدريب الادارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة للعاملين بالمديريات لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية لعام 2030 في القضاء على انتشار الفيروسات المنقولة عن طريق الدم.