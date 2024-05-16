"تعليم كفر الشيخ" تنهي استعداداتها لامتحانات الصف الثالث الإعدادي

أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعدادتها، لإجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، المقرر له الأحد المقبل، ويستمر حتى الخميس، بتشكيل غرف عمليات، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، وتعقيم وتطهير اللجان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية.



وعقد الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات الصف الثالث الإغدادي، بحضور غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وفرج رياض، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، وعبدالعزيز أبو موته، مدير التعليم الإعدادي، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024.

وخلال الاجتماع استعرض جودة، أبرز التعليمات التي يجب التقيد بها، لضمان سير الامتحانات بشكل آمن يحقق الغايات المنشودة ويوفر الأجواء المناسبة التي تضمن لكل طالب حقه، مشددا على أهمية تلك الفترة التي تعد حصاد لما تم غرسه علي مدار عام دراسي كامل، ومن ثم فالحرص كل الحرص على أداء تلك المهمة بالشكل الذي يليق بقدرها وأهميتها.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على سلامة كافة أوراق الإجابة، وخلوها من العيوب والتحقق من تدوين اسم الطالب حسب رقم الجلوس وكشف المناداة، ومنع دخول أجهزة المحمول عدا رئيس اللجنة، والحرص على غلق بوابة اللجان وتواجد الأمن على بوابة المدرسة، برفقة دفتر الأمن المخصص لذلك.

ووجه وكيل المديرية، بضرورة التواصل حال وجود ما يستدعي ذلك دون تأخير، وتم توزيع أرقام هواتف مديري الإدارات والوكلاء، وكذلك غرفة العمليات بالديوان والكنترول المركزي، وشئون الطلاب، وذلك للوقوف على مسار الامتحانات أولا بأول، وحل أي مشكلة تطرأ في وقت سريع من خلال التواصل الآني بين كافة الأطراف، مؤكدا على توفر كافة مفردات الثقة في الحضور آملين خروج أعمال الامتحانات بما يتناسب وتلك الثقة.

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