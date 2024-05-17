يحرص المسلمون على الانتظام في الصلاة، ومعرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث نشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة ومنها ميعاد صلاة الجمعة اليوم، إذ يحرص الالآف على الاستماع لخطبة الجمعة وأداء الصلاة بجماعة بالمساجد المختلفة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 17 من مايو 2024 في المدن المحافظات المصرية، طبق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة، وقد جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة 12:51

موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة 12:49

موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية 12:57.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:51.

موعد صلاة الجمعة في الزقازيق 12:50.

موعد صلاة الجمعة في محافظة أسيوط 12:52.

موعد صلاة الجمعة في محافظة سوهاج 12:50.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف 12:52.

موعد صلاة الجمعة في محتفظة المنيا 12:53

موعد الصلاة اليوم الجمعة

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ظ

موعد صلاة العصر 28: 4 ع

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:11 م.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 ظ

موعد صلاة العصر 4:35 ع

موعد صلاة المغرب 7:50 م

موعد صلاة العشاء 9:19 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ظ

موعد صلاة العصر 4:25 ع

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:08 م.

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

وقت صلاة الظهر 12:39 ظ

موعد صلاة العصر 4:11 م ع

وقت صلاة المغرب 7:27 م

وقت صلاة العشاء 8:51 م.

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