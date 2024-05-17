مواعيد الصلاة الجمعة 17-5-2024 فى محافظات مصر

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار، ولكن هذه الاختلاف تكون طفيفة، لا تتعدى دقائق كل يوم.

ومع بداية تطبيق التوقيت الصيفي نهاية ابريل الماضي، اختلفت مواعيد الصلاة ساعة كاملة، ومع اهتمام المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة يوميًا، تعرض الدستور فى التقرير التالي مواعيد الصلاة الجمعة17-5-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينة أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القاهرة 4:20 ص 6:0 ص 12:51 م 4:28 م 7:43 م 9:11 م

مواعيد الصلاة في الاسكندرية

المدينة أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الأسكندرية 4:21 ص 6:3 ص 12:57 م 4:36 م 7:50 م 9:20 م

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينة أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الأسكندرية 4:21 ص 6:3 ص 12:57 م 4:36 م 7:50 م 9:20 م طنطــا 4:19 ص 6:0 ص 12:52 م 4:31 م 7:45 م 9:15 م المنصورة 4:16 ص 5:58 ص 12:51 م 4:30 م 7:44 م 9:14 م الزقـازيق 4:18 ص 5:58 ص 12:50 م 4:28 م 7:43 م 9:12 م أسيــوط 4:30 ص 6:6 ص 12:52 م 4:22 م 7:38 م 9:2 م سـوهاج 4:30 ص 6:5 ص 12:50 م 4:19 م 7:34 م 8:59 م بنى سويف 4:24 ص 6:3 ص 12:52 م 4:27 م 7:42 م 9:9 م المنـيـا 4:29 ص 6:6 ص 12:53 م 4:26 م 7:41 م 9:7 م قـــنا 4:28 ص 6:2 ص 12:46 م 4:14 م 7:30 م 8:53 م أســوان 4:33 ص 6:5 ص 12:45 م 4:8 م 7:25 م 8:46 م