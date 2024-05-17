الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة الجمعة 17-5-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار، ولكن هذه الاختلاف تكون طفيفة، لا تتعدى دقائق كل يوم. 

 

ومع بداية تطبيق التوقيت الصيفي نهاية ابريل الماضي، اختلفت مواعيد الصلاة ساعة كاملة، ومع اهتمام المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة يوميًا، تعرض الدستور فى التقرير التالي مواعيد الصلاة الجمعة17-5-2024 في محافظات مصر. 

 

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القاهرة4:20 ص6:0 ص12:51 م4:28 م7:43 م9:11 م

 

 

 

ماذا قالت "الإفتاء" عن الصداقة بين الزوجين بعد الطلاق؟

حكم زراعة الشعر وفقًا لدار الإفتاء

مواعيد الصلاة في الاسكندرية

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الأسكندرية4:21 ص6:3 ص12:57 م4:36 م7:50 م9:20 م

 

 

مواعيد الصلاة في المحافظات 

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الأسكندرية4:21 ص6:3 ص12:57 م4:36 م7:50 م9:20 م
طنطــا4:19 ص6:0 ص12:52 م4:31 م7:45 م9:15 م
المنصورة4:16 ص5:58 ص12:51 م4:30 م7:44 م9:14 م
الزقـازيق4:18 ص5:58 ص12:50 م4:28 م7:43 م9:12 م
أسيــوط4:30 ص6:6 ص12:52 م4:22 م7:38 م9:2 م
سـوهاج4:30 ص6:5 ص12:50 م4:19 م7:34 م8:59 م
بنى سويف4:24 ص6:3 ص12:52 م4:27 م7:42 م9:9 م
المنـيـا4:29 ص6:6 ص12:53 م4:26 م7:41 م9:7 م
قـــنا4:28 ص6:2 ص12:46 م4:14 م7:30 م8:53 م
أســوان4:33 ص6:5 ص12:45 م4:8 م7:25 م8:46 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضاً 

التفاصيل الكاملة.. موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024

مواعيد الصلاة اذان الفجر أذان الظهر أذان العصر اذان المغرب أذان العشاء مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

عاجل.. احتدام معارك الفاشر وموجة نزوح جماعى للسكان فى السودان

عاجل.. مصادر أمنية لـ"الدستور": جار تحديد موقع بلطجى الإسماعيلية

عاجل.. دوى انفجار عنيف فى مأرب.. والحوثى يؤكد إسقاط مسيرة أمريكية

عاجل.. مصر ترفض مقترح "الشاباك" للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب لإعادة فتح معبر رفح

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل.. إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة