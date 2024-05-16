التفاصيل الكاملة.. تعرف على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2024

بوابة التعليم هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم في مصر، تهدف إلى تسهيل عمليات التسجيل والمتابعة للطلاب في المدارس الحكومية المصرية.

تستخدم البوابة الرقم القومي للطلاب لتحديد هويتهم وتسهيل الوصول إلى معلوماتهم الدراسية وخدماتهم التعليمية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخدام البوابة للتسجيل في المدارس، والاطلاع على النتائج الدراسية، وتحديث بياناتهم الشخصية، والتواصل مع المدرسين والإدارة التعليمية. تهدف البوابة إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومبتكرة في مصر.

بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2024

بوابة "التعليم" هي جزء من مشروع "المدرسة الذكية" الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم المصرية بهدف تحديث وتطوير نظام التعليم الحكومي. يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة العملية التعليمية وتحقيق التواصل الفعال بين المدارس والطلاب وأولياء الأمور.

من خلال بوابة "التعليم"، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية، مثل:

1. التسجيل في المدارس الحكومية: يمكن للأسر تسجيل أبنائها في المدارس الحكومية عبر البوابة دون الحاجة إلى الذهاب شخصيًا إلى المدرسة.

2. النتائج الدراسية: يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج الدراسية عبر البوابة بسرعة وسهولة.

3. الجداول الدراسية: يتيح للطلاب معرفة جداولهم الدراسية ومواعيد الامتحانات والأنشطة المدرسية المختلفة.

4. تحديث البيانات الشخصية: يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحديث البيانات الشخصية مثل المعلومات الشخصية وبيانات الاتصال.

5. التواصل مع المدرسين والإدارة التعليمية: يوفر النظام وسيلة للتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والإدارة التعليمية لتبادل المعلومات والاستفسارات.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2024

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على الرابط من هنا . الضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج الطلاب”. كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب. اختيار المرحلة التعليمية. الضغط على “النتائج”. اختيار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024. كتابة الرقم القومي للطالب كما هو مدون فى شهادة الميلاد.