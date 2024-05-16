الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى البدرشين

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

شهدت منطقة البدرشين إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة المختصة بلاغا في البدرشين، يفيد بوقوع حادث مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف  لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

منطقة البدرشين اصابة شخص حادث مصادمة حوادث الدستور

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

سر ارتفاع أسعار الذهب الفترة الحالية.. وبشرى سارة قريبا

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

بلطجي الإسماعيلية.. فيديو صادم داخل محل حلاقة

رسميًا.. زيادة الحضور الجماهيرى فى ستاد رادس بين الترجي والأهلى

انهيار محمد عدوية أثناء تشييع جثمان والدته بالسيدة نفيسة (صور)

موعد ومكان عزاء والدة الفنان محمد عدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة