إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى البدرشين

شهدت منطقة البدرشين إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة المختصة بلاغا في البدرشين، يفيد بوقوع حادث مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.