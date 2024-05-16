امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات المواد

يبحث الكثيرون عن كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2024، مع اقتراب موعدها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية، ويرصد الدستور في التقرير التالي توزيع درجات المواد، بسبب كثرة البحث عنها خلال الساعات الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

توزيع درجات المواد

من المقرر أن يكون توزيع درجات الشعبتين العلمية والأدبية كالتالي:

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

- مادة الديناميكا 30 درجة.

- مادة الاستاتيكا 30 درجة.

- مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

- مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يبدأ طلاب الثانوية العامة امتحانات هذا العام، بالمواد غير المضافة للمجموع، قبل إجازة عيد الأضحى 2024، وذلك يوم السبت الموافق 10 يونيو، على أن تبدأ الامتحانات الرسمية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 .

- امتحان اللغة العربية يبدأ يوم السبت الموافق 22 يونيو.

- امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

-امتحان الفيزياء يوم السبت الموافق 29 يونيو.

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو.

- امتحان الكيمياء: يوم السبت الموافق 6 يوليو.

- امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة، “جبر وهندسة فراغية” يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو.

- امتحان الرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل" يوم السبت الموافق 13 يوليو.

-امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية “استاتيكا” يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو.

- امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" يوم السبت الموافق 20 يوليو.