قمة البحرين.. سياسيون: الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئولياته لوقف الجرائم الإسرائيلية

أشاد عدد من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى الدورة الـ٣٣ للقمة العربية، التى عقدت، فى العاصمة البحرينية المنامة، مشيرين إلى تضمنها نداءً للعالم أجمع من أجل إنقاذ المنطقة.

وشدد السياسيون والنواب، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، على أن كلمة الرئيس المؤثرة فى القمة العربية عبرت عن مشاعر الشعب المصرى تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ورفضه القاطع العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة.

ذكر حزب «المصريين الأحرار» أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى جسدت موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ورفضها القاطع سياسة الاحتلال الإسرائيلى العدوانية، ومساعيها الدءوبة لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام فى المنطقة.

ووجه الحزب تحية تقدير واعتزاز إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على مواقفه وكلمته القوية والمؤثرة فى القمة العربية، التى عبرت عن مشاعر الشعب المصرى تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ورفضه القاطع العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف: «الرئيس السيسى وضع النقاط على الحروف، وفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية، وكشف عن معاناة الشعب الفلسطينى تحت وطأة الحصار الظالم والقصف المدمر، مع تأكيده ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته فى وقف عدوان إسرائيل، وإنهاء احتلالها الأراضى الفلسطينية».

فيما أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد تبنى الدولة المصرية عملية نشر السلام فى المنطقة.

وأضاف «غنيم»: «الرئيس السيسى أشار خلال كلمته إلى أهمية نشر السلام فى المنطقة، لتسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضى، لافتًا إلى أن القمة تنعقد فى ظرف تاريخى دقيق تمر به منطقتنا، وأن القضية الفلسطينية هى محرك الأحداث فى المنطقة بالوقت الراهن، وأن الوصول لحلول عاجلة أولوية قصوى».

وواصل: «الكلمة تطرقت، أيضًا، إلى توجيه نداء للمجتمع الدولى وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، حول تعرض ثقة جميع شعوب العالم فى عدالة النظام الدولى إلى اختبار لا مثيل له، وأن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار».

فيما وصف النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة «الطاقة والبيئة» بمجلس النواب، كلمة الرئيس بالحاسمة والقوية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين فى الحرب غير الإنسانية لجيش الاحتلال ضدهم، مشددًا على أن مصر هى الداعم الأول للقضية الفلسطينية، ولن تقبل بالتهجير على حساب تصفية هذه القضية.

وأكمل: «مصر طرقت جميع الأبواب من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلى يتعنت فى المفاوضات، بل يمضى قدمًا نحو العمليات العسكرية للسيطرة على رفح الفلسطينية، ما يعرض حياة ما يقرب من مليون ونصف المليون للهلاك»، مشيرًا إلى أن الرئيس «شدد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، ووقف إطلاق النار فورًا، وطالب منظمات المجتمع الدولى بالتدخل الفورى والمطالبة بوقف إطلاق النار».

فيما أشار الدكتور على مهران، رئيس لجنة «الصحة والسكان» بمجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس السيسى وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى.

وأشاد «مهران» بتأكيد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين، وضرورة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطينى.

وأضاف رئيس «صحة الشيوخ»: «الدولة المصرية؛ بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الفلسطينيين، والعمل على إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

ونبه إلى ضرورة تعزيز التكاتف والتكامل بين الدول العربية من أجل مواجهة هذه التحديات، ودفع التنمية الاقتصادية، متمنيًا أن تكون مخرجات القمة على نفس مستوى خطورة الأوضاع التى يعيشها العالم العربى، فضلًا عن تعزيز مسارات التكامل العربى.

وأتم بقوله: «هذه القمة تأتى بالتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين، تلك النكبة التى ارتكبت فيها العصابات الصهيونية أبشع الجرائم بحق سكان فلسطين، لإخراجهم من أرضهم إلى شتات الأرض».

وأثنى يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، على كلمة الرئيس السيسى، معتبرًا أنها وجهت صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلى بشأن ما يقترفه من جرائم حرب بشعة وحملات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، من خلال تأكيد رفض أى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين، والدعوة لتفعيل أدوات المجتمع الدولى لوقف آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال «المغازى»: «كلمة الرئيس فى القمة أكدت أن مصر ستظل مفتاح الحل للقضية الفلسطينية، وستظل تحركاتها الجريئة الأولى عربيًا ودوليًا، فى التنديد بجرائم الاحتلال الفادحة فى حق الإنسانية».

وواصل: «الدولة المصرية توجه رسائلها باستمرار لجيش الاحتلال، لإلزامه بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبى احتياجات الفلسطينيين فى قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية أى انتهاكات ضد الشعب الفلسطينى، ما يؤكد حرصها على إنقاذ حياة الشعب الفلسطينى البرىء».

وقالت ميرال جلال الهريدى، عضو لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسى حملت العديد من الجمل المؤثرة التى تؤكد مصداقية الموقف المصرى تجاه رفع المعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطينى؛ جراء العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسى حريص على إيصال الرؤية كاملة بشأن رفض الأوضاع المتصاعدة فى قطاع غزة، وتحميل المجتمع الدولى مسئولياته كاملة عما يحدث من أعمال إبادة جماعية هناك، وضرورة الخروج عن صمته المؤسف، وتفعيل قواه ومؤسساته الأممية من أجل وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب فى قطاع غزة بشكل مستدام.