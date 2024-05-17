المفوضية الأوروبية تحقق مع مالك فيسبوك وإنستجرام بشأن سلامة الأطفال

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا مع مالك فيسبوك وإنستجرام بسبب مخاوف من أن هذه المنصات تخلق سلوكًا إدمانيًا بين الأطفال وتضر بالصحة العقلية، حسبما أفادت صحيفة الجارديان، اليوم الخميس.

وقال المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي: "إن شركة ميتا ربما تكون قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية (DSA)"، وهو قانون تاريخي أقرته الكتلة في الصيف الماضي يجعل الشركات الرقمية الكبيرة والصغيرة مسؤولة عن المعلومات المضللة وعمليات الاحتيال في التسوق وإساءة معاملة الأطفال وغيرها من الأضرار عبر الإنترنت.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، في بيان: "اليوم نفتح إجراءات رسمية ضد ميتا". "لسنا مقتنعين بأنها فعلت ما يكفي للامتثال لالتزامات DSA للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية على الصحة الجسدية والعقلية للشباب الأوروبيين على منصتيها فيسبوك وإنستجرام".

وأضاف بريتون: "سوف يستكشف التحقيق التأثيرات الإدمانية المحتملة للمنصات، المعروفة باسم تأثيرات "ثقب الأرانب"، حيث تغذي الخوارزمية محتوى سلبيًا للشباب، مثل صورة الجسم غير الواقعية.

وتابع: "وسينظر أيضًا في فعالية أدوات التحقق من العمر والخصوصية الخاصة بالقاصرين . نحن لا ندخر أي جهد لحماية أطفالنا".

وقال متحدث باسم ميتا: "نريد أن يتمتع الشباب بتجارب آمنة ومناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت، وقد أمضوا عقدًا من الزمن في تطوير أكثر من 50 أداة وسياسة مصممة لحمايتهم. وهذا هو التحدي الذي تواجهه الصناعة بأكملها، ونحن نتطلع إلى مشاركة تفاصيل عملنا مع المفوضية الأوروبية".

وفي الشهر الماضي، فتحت المفوضية تحقيقًا في شركةميتا بموجب قانون DSA بشأن تعاملها مع المحتوى السياسي وسط مخاوف من أنها لم تفعل ما يكفي لمواجهة المعلومات المضللة الروسية قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو.

وبموجب قانون DSA، تلتزم المنصات بحماية خصوصية الأطفال وسلامتهم.

وبعد تحقيق أولي، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من أن فيسبوك وإنستجرام "قد يستغلان نقاط الضعف وقلة الخبرة لدى القاصرين ويتسببان في سلوك إدماني".

كما أنهم متشككون بشأن أدوات التحقق من العمر الخاصة بالمنصة، حيث من المفترض أن يكون عمر المستخدمين 13 عامًا على الأقل لفتح حساب على فيسبوك أو إنستجرام.

وقال أحد المسؤولين في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان": إنه "من السهل للغاية التحايل على بعض الضوابط" لدرجة أن اللجنة أرادت أن تعرف كيف تم تقييمها من قبل شركة ميتا بأن هذه التدابير يمكن أن تكون فعالة ومناسبة.

تحقيقان آخران مع تيك توك

وبدأت اللجنة أيضًا تحقيقين في تيك توك، مما دفع منصة مشاركة الفيديو المملوكة للصين إلى سحب الخدمة طوعًا في فرنسا وإسبانيا الشهر الماضي.

وجاء ذلك بعد إطلاق إجراءات DSA في منصة "إكس" بسبب خطاب الكراهية المزعوم وفي موقع التجارة عبر الإنترنت AliExpress بسبب شفافية الإعلانات والتعامل مع الشكاوى.

وكان المقصود من قانون حماية البيانات، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير الماضي بالنسبة للمنصات العاملة في أوروبا، إرغام منصات الإنترنت القوية التي كانت "أكبر من أن تهتم" على تحمل المسؤولية عن السلامة على الإنترنت.

وإذا لم تكن اللجنة راضية عن رد شركة ميتا، فيمكنها فرض غرامة تعادل 6٪ من حجم مبيعاتها العالمية. وعلى الفور، يمكنها إجراء تحقيقات في الموقع وإجراء مقابلات مع المديرين التنفيذيين للشركة، دون تحديد موعد نهائي علني لاستكمال التحقيق، وفقًا لـ"الجارديان".