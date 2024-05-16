أبومازن: حكومة الاحتلال لا تزال تواصل العمل على تفعيل فصل غزة عن الضفة الغربية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل العمل على تفعيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وتابع، خلال كلمته في الدورة الـ33 من القمة العربية، أنه لا بد من تفعيل البدء في تنفيذ حل الدولتين فورًا ودعم حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، كما يجب زيادة وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مشيدًا بما يشهده العالم من حراك شعبي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورافض للعدوان الغاشم.

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 7 أشهر، فضلًا عن العديد من الملفات.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، عددًا من البنود الرئيسية التى تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربى المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربى مع التجمعات الدولية والإقليمية.