رئيس فلسطين يطالب بتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الوقت ملح لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

أولويتنا هى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى

وتابع، خلال كلمته في الدورة الـ33 من القمة العربية، أن أولويتنا هى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا من خلال جيشه ومستوطنيه.

وأشار إلى أننا لا نزال نؤدي واجبنا تجاه دولتنا وشعبنا، وشكلنا حكومة كفاءات للعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني وإعادة الإعمار.

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 7 أشهر، فضلًا عن العديد من الملفات.