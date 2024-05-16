الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ألميريا في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ألميريا، على ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، اليوم الخميس، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة برشلونة

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينييجو مارتينيز - جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت - ماركوس ألونسو - أندرياس كريستينسن.

خط وسط الملعب: أوريول روميو – بيدري – فيرمين لوبيز – سيرجي روبيرتو – مارك كاسادو.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال - رافينيا.

غيابات برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة غياب 3 لاعبين، وهم: أليخاندرو بالدي، جافي وفرينكي دي يونج؛ بسبب الإصابة التي تبعدهم عن الملاعب حتى نهاية الموسم، كذلك شهدت القائمة غياب إلكاي جوندوجان ورونالد أراخو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

وتُذاع مباراة شلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

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ترتيب برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف ريال مدريد المتصدر والمتوّج باللقب برصيد 93 نقطة.

بينما يتواجد فريق ألميريا حاليًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.

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