فى غياب ميسى.. إنتر ميامى يتعادل سلبيًا مع أورلاندو سيتى بالدورى الأمريكى

سقط فريق إنتر ميامي الأمريكي في فخ التعادل السلبي مع منافسه أورلاندو سيتي، في بطولة الدوري الأمريكي للموسم الجاري.

إنتر ميامي يتعادل سلبيًا مع أورلاندو سيتي

وتعادل فريق إنتر ميامي سلبيًا مع نأورلاندو سيتي في بطولة الدوري الأمريكي نظيره أورلاندو سيتي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "إكسبلوريا" في مدينة "أورلاندو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي، وسط حضور 25 ألف متفرج.

وشهدت المباراة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي، بينما شارك كل من لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس، بجانب جوردي ألبا الذي حل بديلًا.

وعقب التعادل السلبي، أصبح فريق إنتر ميامي مُهددًا بفقدان صدارة جدول ترتيب الدوري الأمريكي للمجموعة الشرقية، وذلك لصالح فريق سينسيناتي.

ويتصدر فريق إنتر ميامي حاليًا جدول ترتيب الدوري الأمريكي للقسم الشرقي برصيد 28 نقطة، متفوقًا على سينسيناتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتصدر فريق ريال سولت ليك جدول ترتيب الدوري الأمريكي للقسم الغربي برصيد 25 نقطة، بعد خوضه 13 جولة حتى الآن.

ليونيل ميسي يتألق مع إنتر ميامي

يذكر أن ليونيل ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسهم في 16 هدفًا في أول 7 مباريات له مع إنتر ميامي.

وبشكل إجمالي، خاض ليونيل ميسي 12 مباراة مع إنتر ميامي في مختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

موعد مباراة إنتر ميامي المقبلة في الدوري الأمريكي

ويستعد فريق إنتر ميامي، المحترف في صفوفه النجمان المخضرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز، لمواجهة نظيره دي سي يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميامي ضد دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي، يوم الأحد المقبل، في الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة.