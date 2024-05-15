الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رئيس نادى البنك الأهلى يحفز اللاعبين قبل مواجهة المصرى

رئيس نادي البنك الاهلي
رئيس نادي البنك الاهلي

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى على حضور المران الجماعى لفريق الكرة الأول لتحفيز الجهاز الفنى واللاعبين والاطمئنان على آخر استعدادات الفريق لمواجهة المصرى والمقرر لها غدا الخميس فى تمام السابعة مساء، ويستضيفها ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، التي أقيمت مؤخرًا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وافتتح التسجيل أولا، كريم بامبو للبنك الأهلي، في الدقيقة الـ3، بعدما أرسل محمد بسيوني تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها الجناح بتسديدة مباشرة مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وتعادل مودرن فيوتشر سريعا بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمني، قابلها جوزيف نجويم بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني لتمر الكرة من بين قدمي الحارس حسن شاهين لداخل الشباك، وذلك في الدقيقة السابعة.

وشهدت أحداث المباراة، إشهار حكم الساحة صبحي العمراوي، الكارت الأحمر في وجه سعيد سنمبوري، لاعب البنك الأهلي، بعد حصوله على إنذارين، وذلك في الدقيقة الـ90+1، من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع مودرن فيوتشر رصيده لـ27 في المركز الحادي عشر، مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين أمام الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر.

أما البنك الأهلي، فيرفع رصيده لـ19 نقطة، في المركز الرابع عشر، بالتساوي مع بلدية المحلة بنفس الرصيد من النقاط.

واستطاع البنك الأهلي، إيقاف سلسلة الهزائمة المتواصلة التي ضربت الفريق مؤخرا في الجولات الماضية، عقب فوزه على الأهلي في الجولة الخامسة عشر بنتيجة 4/3، في ريمونتادا مثيرة.

أشرف نصار الاهلى نادي البنك الأهلي مواجهة المصري ستاد الجيش

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