الأربعاء 15 مايو 2024
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سياسي

النائبة منال نصر: مشروع مستقبل مصر خطوة ثابتة لتعزيز قدرات الدولة

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة، بمثابة خطوة ثابتة لتعزيز قدرات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن مشروع جهاز مستقبل مصر، يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحول حلم مستقبل مصر الزراعي لحقيقة، والتوسع في الإنتاج الزراعي.

برلمانية: مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة قاطرة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي

موقع متميز ووفرة في مستلزمات  الانتاج

ولفتت عضو دفاع النواب، إلى أن موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي وسهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية، كما يدخل ضمن مشاريع التوسعات الاقتصادية والتنمية الضخمة في الجمهورية الجديدة.

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وأكدت أن مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية، سيكون عاملا مهما فى تشغيل ملايين الشباب والحد من البطالة، كما أنه يوفر المنتجات الزراعية بجودة عالية وبسعر مناسب للمواطنين وتصدير الفائض للسوق الخارجى ويحقق الأمن الغذائى وصولا إلى الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات الزراعية.

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وفي وقت سابق من الإثنين، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع القومى للطرق بطول 120 كم وعمق 60: 70 كم، ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وقُسّم المشروع إلى 60 طريقًا طوليًا، و35 طريقًا عرضيا، مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، ويعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.

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