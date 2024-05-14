صحة الشيوخ: مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة يوفر مئات الآلاف من فرص العمل

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر كانت ولا تزال أمام تحد رئيس في تعزيز الأمن الغذائي لمواطنيها وتوفير فرص عمل بمئات الآلاف سنويًا وزيادة التصدير للخارج. قائلًا: إن مشروع مستقبل مصر الزراعي في الدلتا الجديدة يحقق كل هذا.

مستقبل مصر الزراعي

وأشار النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن مستقبل مصر الزراعي حلم تحول لحقيقة ولم يكن أحد يصدق وجود مثل هذه المشروعات الضخمة خلال وقت قصير وسنوات معدودة، ولكن السيسي استطاع تحقيق المعادلة الصعبة وإنقاذ مصر بمثل هذه المشاريع العملاقة الضخمة. مضيفًا: إن هذا المشروع ومع اكتماله سيساعد الدولة على سد الفجوة ما بين المستورد من الحبوب والمنتح المصرى، كما أن زراعة 2 مليون فدان ستحقق أهدافًا عدة، منها تقليل المستورد من الأغذية، وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب.

أحد أكبر الكيانات فى العالم

وتابع وكيل صحة الشيوخ مجلس، أن مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية، والإقدام عليه خطوة جريئة تحسب للرئيس السيسي في عصر المشاريع الضخمة معه.

واختتم د. خضير، أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، خطوة اقتصادية جبارة تحسب للسيسي، وتنفيذه ضمن إطار شامل للجمهورية الجديدة والتنمية المتكاملة في مصر.

من جانبه أكد المدير التنفيذى لجهاز «مستقبل مصر» العقيد دكتور بهاء الغنام، حرص الجهاز على العمل الدءوب من أجل إتمام آمال وطموحات الشعب المصرى فى غذاء آمن وتحقيق الاكتفاء الذاتى.