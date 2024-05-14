الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أحمد الخشن: مشروع مستقبل مصر الزراعي يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل هائلة

أحمد الخشن
أحمد الخشن

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع مستقبل مصر الزراعي، قائلا: “خطوة تنموية كبيرة تخطوها مصر للغد تحت قيادتها ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وبجهود أبنائها المخلصين، ومشروع زراعي واعد لم تشهده مصر من قبل”.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس صادق القول والفعل وكل ما تحدث به من مشاريع عملاقة يراها المصريون بأعينهم سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو البنية التحتية الهائلة أو العلمين الجديدة أو مستقبل مصر الزراعي وزيادة المساحة المنزرعة ومضاعفاتها بشكل لم يحدث من قبل.

 

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية ويحسب للسيسي.

وشدد على أن مصر كانت ولا تزال أمام تحدي رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي لمواطنيها وهذه المشاريع تحقق الأمن الغذائي وفرص عمل وفرص هائلة للتصدير.

واختتم النائب بالقول، إن مستقبل مصر الزراعي حلم تحول لحقيقة ولم يكن أحد يصدق وجود مثل هذه المشروعات الضخمة خلال وقت قصير وسنوات معدودة، مثلما فعل السيسي.

 

النائب احمد الخشن مجلس النواب مستقبل وطن مستقبل مصر الزراعي الرئيس السيسي

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