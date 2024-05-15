الشحات: مباراة الأهلى والترجى صعبة على الطرفين.. أتمنى أن يحالفنا التوفيق

تحدث حسين الشحات، جناح الأهلي الدولي، عن مواجهة المارد الأحمر المرتقبة أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

موعد ذهاب الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل 18 مايو، على ملعب رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

وقال الشحات، في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لنادي الأهلي: "بطولة إفريقيا بصفة عامة صعبة للغاية، الترجي فريق كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة بتونس".

وأضاف: "الترجي سبق له قبل ذلك تحقيق البطولة القارية أكثر من مرة، لذلك المباراة ستكون صعبة للغاية على الطرفين".

وواصل الشحات: "أتمنى أن يحالفنا التوفيق من عند الله، ونعود من تونس بنتيجة إيجابية، تسهل من مهمة الفريق في حصد النجمة الثانية عشرة من الأميرة السمراء، خلال مواجهة القاهرة".

حكام ذهاب الأهلي والترجي التونسي بنهائي أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

يقود مواجهة الذهاب على لقب الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا) بين الأهلي والترجي التونسي، طاقم تحكيمي بقيادة الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطناه مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا.

بينما تقام مواجهة الإياب على لقب الأميرة السمراء (بنهائي دوري أبطال إفريقيا)، بين الأهلي والترجي التونسي، يوم 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

حكام إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

يقود مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، على لقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، طاقم تحكيمي بقيادة الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

القنوات الناقلة لمواجهتي الأهلي والترجي المرتقبتين بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل مواجهتا الأهلي والترجي التونسي المرتقبتان، على لقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، سواء برادس أو القاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على الهواء مباشرة، حيث تعد الناقل الحصري والرسمي للبطولة داخل منطقة الشرق الأوسط.