الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رغم إعلان الحكومة تخفيضات 30%.. طلب إحاطة بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع

السلع - أرشيفية
السلع - أرشيفية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، الدواجن، والبيض، وعدد من السلع الأخرى، بالرغم من إعلان الحكومة عن تخفيض في الأسعار يصل إلى 30%.

انخفاض فى أسعار السلع 

وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إلى أن الفترة الأخيرة أعلنت الحكومة عن حدوث انخفاض في أسعار السلع يصل نسبته إلى 30%، بالتزامن مع توافر العملة الصعبة والإفراج الجمركي عن العديد من البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ.

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وأوضح أنه رغم تلك التصريحات الحكومية، فإن أسعار الدواجن على سبيل المثال لم تنخفض سوى 10% فقط عن الأسعار التى كان قد وصل إليها سعر الكيلو وهو نحو 105 جنيهات، حيث يصل سعر الكيلو الآن لنحو 95 جنيها.

وتابع النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة: كذلك سعر طبق بيص المائدة، فلم ينخفض إلا بنحو  لا يتجاوز 10% من أسعار المبالغ التى كان قد وصل إليها.

لم نشهد الانخفاض الذى أعلنت عنه الحكومة

وأكد محمد زين الدين، أن أغلب السلع الغذائية، ومنها الأسماك، لم يشهد الانخفاض الذى أعلنت عنه الحكومة، على الرغم من استقرار سعر صرف العملة الأجنبية بل انخفاضه بشكل تدريجى، بالإضافة إلى حرص الحكومة على الإفراج عن الأعلاف، اللازمة لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل دور كل الأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار، وإحكام السيطرة على الأسواق.

مجلس النواب حزب مستقبل وطن محافظة البحيرة وزيري التموين الزراعة واستصلاح الأراضي

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