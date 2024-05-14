الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حملة "حماية المستهلك" تسيطر على الأسعار بالجيزة.. انخفاضات ملحوظة في السلع الأساسية

السجيني
السجيني

يقوم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بجولة رقابية مكثفة على الأسواق في محافظة الجيزة، وذلك برفقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتهدف هذه الحملة إلى التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومتابعة التزام التجار بتخفيضات الأسعار المعلنة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعات لجنة ضبط الأسواق.

متابعة انخفاض أسعار السلع الغذائية

وأكد السجيني على متابعة الجهاز المستمرة لتأثير انخفاض سعر صرف الدولار على أسعار السلع الغذائية الأساسية، وأشار إلى أن العديد من هذه السلع قد شهدت انخفاضات ملحوظة وصلت إلى 35% وأكثر.

التزام المخابز بتخفيض أسعار رغيف الخبز

وأوضح السجيني أن التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، جاء نتيجة اجتماعات بين شعبة المخابز وشعبة المطاحن والحكومة، وقد أكدت هذه الشُعب على انخفاض أسعار الدقيق لأكثر من 30%.

بناءً على ذلك، شدد القرار الوزاري على ضرورة التزام المخابز بالإعلان عن أوزان وأسعار رغيف الخبز بشكل واضح على واجهة المخبز.

دعوة للمواطنين للمشاركة في الرقابة

وشدد السجيني على أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، إلى جانب الرقابة المؤسسية، لتحقيق الانضباط في الأسعار. وأشار إلى أن الحملة الشعبية التي ظهرت في بورسعيد كان لها تأثير كبير في السيطرة على الأسعار.

استمرار الجولات الميدانية

وأكد السجيني على استمرار جهاز حماية المستهلك في شن الجولات الميدانية على الأسواق التجارية والمخابز والمطاعم في جميع أنحاء الجمهورية، وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من انخفاض أسعار السلع بشكل فعلي، ومتابعة التزام التجار بتخفيضات الأسعار المعلنة.

 

 

 

حماية المستهلك: مستمرون فى جولاتنا بمختلف المحافظات للرقابة ومتابعة السلاسل التجارية

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي  http://shakwa.cpa-mobile.com/ 
- كما يُمكنكم  الإطلاع  علي الدليل  وتحميل النسخة الإلكترونية  من خلال الدخول علي الرابط التالي  https://drive.google.com/.../1km5i5.../view.

 

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رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقى محافظ الغربية لمناقشة ضبط الأسواق

 

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