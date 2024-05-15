كاميرات مراقبة وتأمين شرطي.. القاهرة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

يخوض 200119 طالبا وطالبة، غدا الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة في (1223) لجنة.

وقال أيمن موسى، وكيل أول لوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الإمتحانات.

وأكد موسى الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية، والتي تنطلق غدًا الخميس وتستمر حتى يوم الأربعاء 22 مايو الجاري، ويؤدي الطلاب الامتحان غدًا في مادتي (اللغة العربية - التربية الدينية).

وتابع، أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كل الإشغالات.

وشدد وكيل تعليم القاهرة على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان، مع حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

غرف عمليات بتعليم القاهرة

ونوه موسى بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35 متواصلة على مدار اللحظة، كما وجه مديري عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.