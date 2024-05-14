البيت الأبيض: نراقب الأوضاع في مدينة رفح وقلقون بشأن التهديدات الإسرائيلية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في مدينة رفح بكثب، مشيرة إلى تصريحات من إسرائيل تفيد بتنفيذها لاستهدافات محدودة في المنطقة.

وأبدت الولايات المتحدة مخاوفها بشأن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية كبيرة، مؤكدة ضرورة توجيه المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، أكدت واشنطن عدم رغبتها في رؤية عملية كبيرة في رفح حتى الآن، مع التأكيد أن إنجاز الصفقة يعتبر أفضل طريقة لإنقاذ الرهائن وتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق.

من جهة أخرى، أثرت الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر على جهود إدماج إسرائيل في المنطقة وحل الدولتين على المدى القصير، مما يزيد من التوتر في الأجواء الإقليمية.

وفي إشارة إلى الحلول المستقبلية، أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في رؤية قطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية، مؤكدة على عدم دعمها لإعادة احتلال إسرائيل للقطاع. وحثت على وجود خطة سياسية لمستقبل غزة لتفادي التهديدات والعنف المحتملة.