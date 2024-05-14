"اليونيسيف" تدعو إلى وقف التصعيد في رفح وإعادة فتح المعابر الحدودية

حذرت وكالات الإغاثة من أن أي تصعيد في رفح قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في قطاع غزة، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية .

وأعرب مسؤولون من اليونيسف ومنظمة أطباء بلا حدود وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن مخاوفهم من تزايد الأعمال العدائية في الوقت نفسه الذي يحدث فيه ضغط على دخول المساعدات إلى القطاع.

استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر يشكل خطرا

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر، وخاصة معبر رفح الحيوي، الذي يعد شريان الإمداد الرئيسي لقطاع غزة بأكمله، يمنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، ويشكل خطراً على دخول المساعدات الإنسانية.

وأعربت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، عن هذه المخاوف، قائلة: "إن المدنيين - المنهكين بالفعل، والذين يعانون من سوء التغذية، ويواجهون العديد من الأحداث المؤلمة - يواجهون الآن المزيد من الوفيات والإصابات والنزوح بين أنقاض مجتمعاتهم".

وتابعت: “إن العمليات الإنسانية ذاتها التي أصبحت شريان الحياة الوحيد لجميع السكان في جميع أنحاء القطاع مهددة”، حيث دعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى فتح المعابر الحدودية للسماح بدخول المزيد من المساعدات.