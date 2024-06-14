جماهير الأهلى تغادر مدرجات ستاد برج العرب

غادرت جماهير نادي الأهلي، مدرجات ستاد برج العرب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام فاركو في الجولة 11 المؤجلة من دوري نايل.

وهتفت جماهير الأهلي في بداية المباراة " قوم بقى يا عم خلي عندك دم" قبل أن تغادر الجماهير مدرجات المباراة بعد ذلك في مشهد غريب للغاية.

ولم يتضح بعد السبب الرئيسي وراء مغادرة جماهير الأهلي ستاد برج العرب.

الأهلي بدأ المباراة بضغط وسيطرة، لكن دون أي خطورة على مرمى فاركو.

في الدقيقة التاسعة، تمريرة من حسين الشحات إلى كريم فؤاد المنطلق من جهة اليسار، ولكن طالت الكرة على الأخير ومرت لركلة مرمى.

كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليسار قابلها رضا سليم برأسية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فاركو ومرت لركلة ركنية.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من رضا سليم إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعد دفاع فاركو الكرة عن مناطق الخطورة.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي الذي يخوض مباراة فاركو، التي تقام في السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء التشكل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- رضا سليم- مروان عطية- حسين الشحات- إمام عاشور.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود متولي- رامي ربيعة- محمود عبد المنعم كهربا- أحمد عبد القادر- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة- مصطفى شوبير- طاهر محمد طاهر.

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