الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المجدلانى: الحرب على فلسطين بلغت ذروتها مع تولى حكومة نتنياهو فى 2022

الدكتور أحمد المجدلاني
الدكتور أحمد المجدلاني

قال الدكتور أحمد المجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اليوم تحل الذكرى الـ76 للنكبة والتي تعبر عن الصمود والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني على مدار كل تلك العقود، أحدثت تغييرًا مهمًا في التعامل والتعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني، والانتقال بها من قضية إغاثة ولاجئين إلى قضية سياسية، وهي قضية حق تقرير مصير وإقامة دولة مستقلة طبقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. 

وأضاف المجدلاني خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضًا الحرب الموازية لها في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي من الممكن وصفها بأنها حرب عدوان وحرب التهجير القسري والتطهير العرقي في الضفة لا تقل شأنًا وخطورة عما هو في قطاع غزة.  

وأوضح أن هذه الحرب بأشكالها المختلفة قد بلغت مستوى جديدًا مع تسلم حكومة نتنياهو في نوفمبر 2022، وبالتالي فإننا اليوم نشهد فصولًا جديدة في قطاع غزة. 

ذكرى النكبة القضية الفلسطينية إسرائيل فلسطين أحمد المجدلاني

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