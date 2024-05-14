فى ذكرى النكبة.. مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، تقريرًا بعنوان "في ذكرى النكبة.. مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية".

وأوضح التقرير العديد من النقاط الأساسية: