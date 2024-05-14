فى ذكرى النكبة.. مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية
عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، تقريرًا بعنوان "في ذكرى النكبة.. مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية".
وأوضح التقرير العديد من النقاط الأساسية:
- نالت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى منذ عام 1948 الاهتمام الأكبر من جميع رؤساء مصر.
- منذ 76 عامًا ارتوت أرض فلسطين بدماء المصريين دفاعًا عنها في حرب 1948م.
- في سبتمبر 1964: شاركت مصر في القمة العربية الثانية التي رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية.
- في نوفمبر 1973: ساعدت مصر منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على اعتراف كامل من الدول العربية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.
- في أكتوبر 1975: بناء على اقتراح مصري أصدرت الأمم المتحدة قرارًا بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في كافة الفعاليات المتعلقة بالشرق الأوسط.
- في سبتمبر 1976: الموافقة على مقترح مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية.
- 28 سبتمبر 1972: كان الرئيس السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تعبر عن الشعب الفلسطيني.
- في يونيه 1989: طرحت مصر خطة للسلام، وتضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
- دعمت مصر الحوار الفلسطيني- الفلسطيني واستضافت القاهرة جولات متكررة منذ نوفمبر 2002 لتوحيد الصف الفلسطيني.
- وقفت مصر داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في 5 جولات للصراع على قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة.
- في العدوان الأخير على غزة، تقوم مصر بدور محوري على صعيد جهود وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم الإغاثي للفلسطينيين.
- مصر شاركت بأكثر من 80% من إجمالي حجم المساعدات الإغاثية التي قدمها العالم لأهالي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
- دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي قادة العالم لحضور "قمة القاهرة للسلام" في 21 أكتوبر 2023 للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
- أكد الرئيس السيسي في قمة القاهرة، رفض مصر محاولات تصفية القضية الفلسطينية بشكل قاطع واعتبار تهجير الفلسطينيين خطًا أحمر.
- أعلنت مصر عن اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.