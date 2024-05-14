التموين: وصول نسب توريد القمح إلى 2 مليون و400 ألف طن

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب توريد القمح ارتفعت بمواقع الاستلام سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر وصلت إلى 2 مليون و400 ألف طن قمح حتى الآن من مستهدف 3 5 ملايين طن، موضحا أن الوزارة جهزت 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الإردب لـ 2000 جنيه.

وقال المصيلحي إن سداد المستحقات يتم بحد أقصى 48 ساعة من التوريد، مضيفا أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل علميات التوريد وحل أي مشاكل لحظة بلحظة، وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين والموردين عند التوريد.

وفي السياق، أكد أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، أن غرفة العلميات المركزية التي يترأسها الدكتور علي المصيلحي، لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، مضيفا أنه يتم رفع التقارير لحظيا إلى الوزير.

وأشار معاون الوزير إلى أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعا للمزارع، وأسهم في زيادة عمليات التوريد مقارنة بالعام الماضي.

فيما أكدت مديريات التموين بالمحافظات، أن ارتفاع نسبة النقاوة هذا العام أسهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للإدرب.

يذكر أن القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حذرت نقله من مكان لآخر إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية التموين التابع لها الحيازة الزراعية، وحذرت أيضا من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.