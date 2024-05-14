"وراء الشمس" يعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان "كان" (صور)

تشهد الدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي العرض العالمي الأول للفيلم القصير "وراء الشمس" للمخرج ريان مسيردي، إذ ينافس في مسابقة نصف شهر المخرجين.

تدور أحداث الفيلم في ثمانينيات القرن الماضي، وتنضم فتاة صغيرة إلى عائلتها في رحلة حنين إلى الجزائر، موطنهم الأصلي، لاستكشاف جذورهم، وإعادة اكتشاف ذكريات عزيزة.

الفيلم إنتاج جزائري فرنسي بلجيكي مشترك، من تأليف وإخراج ريان مسيردي وبطولة سنية فيدي وباللمن عبدالملك وإنتاج وليد بختي، شيريان ليلى بختي، ويانيس زكريا بختي لشركة MALFAMÉ، ومدير تصوير سيمي بننينو وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي.