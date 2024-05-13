"قتلكم كان أفظع حقيقة".. منشور لـ"أم فلسطينية" يُثير تعاطف رواد "فيسبوك"

"بعد 7 أشهر وأنا لا أجرؤ على حذف شيء يخصكم.. اليوم أزيل تطبيقات الألعاب التي حملتموها على جهازي.. أخرج من المجموعات التعليمية الخاصة بكم.. ألغي متابعتي لكل صفحة أراها أمامي تعرض ملابس الأطفال وألعابهم.. لم يكن قتلكم كابوسًا كما ظننت.. بل كان أفظع حقيقة".

هكذا عبّرت أم فلسطينية عن حزنها على فقد أطفالها نتيجة الحرب الإسرائيلية التي يشنّها الاحتلال على مناطق متفرقة من فلسطين، خاصة قطاع غزة المحاصر.

وتعاطف آلاف المتابعين مع منشور الأم الفلسطينية التي تُدعى أسماء موغاري، والتي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحاز على تفاعل كبير من الروّاد الذين حرصوا على مواساتها بكلمات الصبر والرحمة.

وتصدّر المنشور الذي تجاوز الـ20 ألف "لايك"، وشاركه الآلاف من المتابعين، ترند موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في أقل من 6 ساعات فقط.

الحرب الإسرائيلية

وشنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بقصف عسكري أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت الأمم المتحدة أن 40% من القتلى كانوا من الأطفال، مما دفع المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى وصف غزة بأنها "أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال".

ولا تزال تمارس إسرائيل سياستها بهجمات مستمرة على الشعب الفلسطيني وقصف عنيف يستهدف الأطفال والشباب والنساء، ويُصيب المئات نتيجة الغارات الجوية التي يُطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

جهود مصر

ومن ناحية أخرى، تسابق مصر الزمن، بل وتحاول إيقاف عقارب الساعة حتى يتمكن الفلسطينيون في غزة من تجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وتضغط مصر بجهودها لمحاولة إيجاد متنفس يوفر المناخ لتحركات أكثر شمولًا بدءًا بالتهدئة، وصفقة تبادل الأسرى، والاتفاق على اتفاق السلام، بجانب تقديم المزيد من المساعدات حتى نصل إلى مرحلة استئناف العملية السياسية.

وإدراكًا منها لاحتمال تدهور الوضع الحالي في أعقاب هذه التطورات الأخيرة، بدأت مصر سلسلة من الاتصالات الهامة والاجتماعات العاجلة مع كل الأطراف، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وفصائل المقاومة الفلسطينية، لمنع تدهور الوضع.