غدًا.. الحكم على المتهم بدهس تسنيم بسطاوى "طبيبة التجمع" 

قررت محكمة جنح التجمع، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حجز محاكمة المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع لجلسة غد للحكم.

واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة دفاع أسرة الطبيبة الضحية وبدأت المحامية أمل أصلان مرافعتها قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله التوفيق في مهمتي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل طريقي في دفاعي عادلًا".

وأضافت: "ضحية المتهم في هذه الدعوى شابة في ريعان شبابها دكتورة بيطرية من أوائل الدفعة"، مضيفة أنها تقدمت بمستند يؤكد أنها من أوائل الدفعة صادر من الجامعة.

وأكدت دفاع تسنيم بسطاوي في مذكرت دعواها، أن موكلتها فقدت حياتها بدم بارد، مؤكدة أنه بمطالعة أوراق المحضر وأقوال المتهم والتقرير الطبي يتبين توافر الخطأ والضرر والسببية، حيث يتمثل خطأ المتهم في الرعونة والإهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة اللوائح والقوانين.

وأشارت إلى أن الثابت من أقوال المتهم في المحضر أنه كان يرى المجنى عليها أمامه ويتابعها وأنه لا يستطيع تفاديها من سرعته وهو ما يعتبر إهمالا ورعونة، وعدم الاحتراز وعدم مراعاة اللوائح والقوانين؛ لأنه كان يجب عليه أن يعلم أن سرعته المتجاوز فيها والواضح بكسور المجنى عليها (الموضح بالتقرير الطبي وتلفيات السيارة) الموضحة بالمحضر وبأقوال المتهم أنها تتجاوز الـ ١٦٠ ك، وذلك وفقا لأقوال الشهود المرفق إقرارهم بالمستندات المقدمة.

وتابعت في مذكرتها، أن موكلتي تطايرت في الهواء ثم سقطت على زجاج السيارة، ثم ارتطمت بالأرض في منتصف الطريق وحاول المتهم الهروب إلا أن أوقفوه سائقو الميكروباصات إلى أن وصلت النجدة والإسعاف، وتم نقلها إلى المستشفى الجوي بصحبة أحد المارين.