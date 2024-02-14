الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز السيدة المتهمة بدهس شاب في السيدة زينب

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة غرب القاهرة حجز سيدة دهست شابًا بسيارتها، ما أدى إلى مصرعه بمنطقة السيدة زينب.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على ربة منزل المتهمة بدهس شاب أثناء عبوره بميدان زينهم بالسيدة زينب، وجرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد الأهالي بوقوع حادث دهس بالطريق العام بدائرة القسم،على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ.

تبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت شابًا يُدعى «يوسف محمد، 22 سنة»، بميدان زينهم بجوار سيدي على بمنطقة السيدة زينب.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حجز سيدة متهمه بقتل حادث دهس ميدان زينه السيدة زينب

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