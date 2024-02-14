حجز السيدة المتهمة بدهس شاب في السيدة زينب

قررت نيابة غرب القاهرة حجز سيدة دهست شابًا بسيارتها، ما أدى إلى مصرعه بمنطقة السيدة زينب.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على ربة منزل المتهمة بدهس شاب أثناء عبوره بميدان زينهم بالسيدة زينب، وجرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد الأهالي بوقوع حادث دهس بالطريق العام بدائرة القسم،على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ.

تبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت شابًا يُدعى «يوسف محمد، 22 سنة»، بميدان زينهم بجوار سيدي على بمنطقة السيدة زينب.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.