الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عقود طويلة الأمد مع مواهب قطاع الناشئين بـ الإسماعيلي

ناشئو الإسماعيلي
ناشئو الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تأمين مجموعة من مواهب قطاع الناشئين بعقود طويلة الأمد، حفاظًا عليها. 

يأتي قرار إدارة الإسماعيلي، بتأمين مواهب الفريق بعقود طويلة الأمد، للحفاظ على خدماتهم خاصة وأنهم مستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأبرم النادي مجموعة من العقود مع عدة مواهب بقطاع الناشئين هم ..

* محمد عبد الرازق.. حارس مرمى 2006

* عبد الرحمن محروس.. حارس مرمى 2006

* إبراهيم محمد عبد العال.. جناح أيمن 2006

* عبدالله هشام.. مدافع 2006

* محمد حجازي.. لاعب وسط 2006

* يوسف عبدالله.. مدافع 2006

* أنور عبدالسلام.. مهاجم 2006

* إبراهيم النجعاوي.. جناح أيمن 2008

وحضر مراسم التوقيع كل من كابتن محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين، وكابتن أشرف خضر، المدير الفني للقطاع، والكابتن أحمد عبده، المشرف العام على حراس القطاع ودكتور أحمد عبده، المدير الإداري للقطاع.

الاسماعيلى قطاع الناشئين بالإسماعيلي نادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن ناشئ الإسماعيلي

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