رغم إصدار الشيكات.. الإسماعيلى يؤجل صرف مستحقات لاعبيه المتأخرة لهذا الموعد

أبلغ مسئولو النادى الإسماعيلى لاعبى الفريق، بصرف مستحقاتهم المتأخرة، عقب مباراتهم مع طلائع الجيش في الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز والمحدد موعدها السابعة مساء اليوم الثلاثاء بإستاد جهاز الرياضة.

ورغم الانتهاء من إصدار الشيكات الخاصة بمستحقات اللاعبين، إلا أن إدارة الدراويش فضلت تعليق الأمر إلى ما بعد نهاية مباراة الطلائع كنوع من التحفيز للاعبين من أجل تحقيق الفوز واستمرار صحوة الدراويش مؤخرا.

وانتعشت خزينة النادي الإسماعيلى، بالدفعة الأخيرة المرسلة من روستوف الروسي وقدرها 100 ألف دولار نظير شرائهم إياد العسقلاني قلب الدفاع السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة بمبلغ إجمالي مليون و100 ألف دولار فضلا عن القسط الشهري الذي قدمته الشركة الراعية ويبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين بالإسماعيلي يواجهوا مشاكل لا حصر لها بسبب تراكم الديون الحكومية والأهلية والغرامات الدولية بمئات الملايين من الجنيهات علي النادي سواء في عهدهم أو نظرائهم السابقين ولم يجدوا مخرج حتى الآن لحل أزماتهم المالية لندرة مواردهم الذاتية

على جانب آخر نظمت روابط المشجعين بالإسماعيلي، رحلات جماعية للقاهرة، لمؤازرة فريقهم أمام نظيره الطلائع في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد جهاز الرياضة، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الممتاز.

وكانت أعداد كبيرة من جماهير الإسماعيلي حرصت على شراء التذاكر الإلكترونية والسفر ظهرًا للقاهرة، عن طريق وسائل متعددة للمواصلات لإدراكهم أهمية مباراة الدراويش مع الطلائع لتقديم الدعم والمساندة للاعبيهم وحثهم الثبات طوال أحداث اللقاء للخروج بنتيجة إيجابية للاستمرار في تحسين وضعهم بجدول المسابقة المحلية.

رسالة إلى جماهير الإسماعيلي

وناشد مسئولو الإسماعيلي، الجماهير التحلي بالروح الرياضية في تشجيعهم حتى لا يتعرض النادي للعقوبات المالية، فضلًا عن حرمانهم من المباريات مثلما حدث بعد لقاء الدور الأول أمام الزمالك السابق بالإسماعيلية، عندما صدر قرار من رابطة الأندية المصرية المحترفة منعهم من حضور مواجهتين متتاليتين أمام الجونة وبلدية المحلة بسبب الهتافات العدائية.