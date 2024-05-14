فركش.. أبطال وصنّاع "ولاد رزق" ينتهون من تصوير فيلم العيد

انتهي صنّاع وأبطال فيلم ولاد رزق3 (القاضية)، من التصوير لعرضه ضمن أفلام عيد الأضحي المبارك، في جيمع دور العرض السينمائي بمصر، وذلك بعد مرور 9 شهور من بداية التصوير بين المملكة العربية السعودية ومصر.

ونشر الفنان عمرو يوسف، مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" تجمع بينه وبين الأبطال والصنّاع، معلقًا عليها: " فركش #ولاد_رزق_القاضية 🥊🥊🥊 فيلم العيد الكبير🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

وظهر المصارع العالمي تايسون فيوري ضمن أبطال فيلم ولاد رزق 3 وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، وقد تم الإعلان أن تصوير الفيلم سيستغرق 9 أسابيع، حيث سيتم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر.

وسيشهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" تغييرات جذرية في الأحداث، مع ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف من نجوم الصف الأول. وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، ومن المتوقع عرضه في صيف عام 2024، كما سيتم استخدام فريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم.

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول من ولاد رزق

وكان الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" عرض عام 2015، وفي عام 2019 تم تقديم الجزء الثاني من الفيلم، وحمل عنوان فرعي "عودة أسود الأرض" وحقق الفيلم إيرادات قياسية.