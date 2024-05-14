الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"راعى مصر" تُعلن انضمامها إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أعلنت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عن انضمامها إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رسميًا، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مؤسسات المجتمع الأهلي.

وقال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أثبت على مدار السنوات الماضية أهليته ليكون ذراعًا للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة للمصريين.

تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدنى

ونوه "رمزي"، في تصريحات له، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل على تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

وأشار إلى أن تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي رسميًا، سوف يعزز  التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكيانات المنضمة للتحالف، مشيرًا إلى أن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل يدًا واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية لرعايتهم على كل المستويات. 

مؤسسة راعي مصر مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر مؤسسة راعي مصر للتنمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنم أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم التحالف الوطني للعمل الأهلي

مواد متعلقة

"المصريين: مشروع مستقبل مصر الزراعى ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائى

المرصد المصري للفكر: 20 مليون مواطن استفادوا من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي

"القومي للمرأة" ينظم تدريبا لسيدات الأقصر على "التمكين الذاتي" لتنمية المهارات الحياتية

"التيار الإصلاحي" يدعم اعتزام مصر دعم الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

"تشريعية النواب": دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا لتجاوز الاحتلال الأعراف والقرارات الدولية كافة

حزب "المصريين": بيان الخارجية يؤكد موقف مصر المؤيد لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

صفاء أبو السعود تشارك في إطلاق حملة "القومي للمرأة" للتوعية بقضايا الأسرة والمجتمع

"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في إطلاق مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية