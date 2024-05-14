"راعى مصر" تُعلن انضمامها إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

أعلنت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عن انضمامها إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رسميًا، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مؤسسات المجتمع الأهلي.

وقال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أثبت على مدار السنوات الماضية أهليته ليكون ذراعًا للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة للمصريين.

تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدنى

ونوه "رمزي"، في تصريحات له، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل على تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

وأشار إلى أن تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي رسميًا، سوف يعزز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكيانات المنضمة للتحالف، مشيرًا إلى أن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل يدًا واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية لرعايتهم على كل المستويات.