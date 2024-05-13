الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" ينظم تدريبا لسيدات الأقصر على "التمكين الذاتي" لتنمية المهارات الحياتية

القومي للمرأة ينظم
"القومي للمرأة" ينظم تدريبا لسيدات الأقصر

نفذ المجلس القومي للمرأة تدريبًا لسيدات قريتي القرنة وأرمنت بمحافظة الأقصر على "التمكين الذاتي" بالتعاون مع برنامج "ايماجن ايجيبت"، بهدف تنمية المهارات الحياتية والتمكين الذاتي للمتدربات، وتحديد الأهداف والتطلعات الشخصية الفردية وطرق الوصول إليها، وخلق خطوات النمو والتغير الإيجابي المستدام، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما نظم المجلس المستوى الثاني من ورشة العمل حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية" والتي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، واستهدف عددا من خريجي التدريبات ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، الى جانب مستفيدين جدد لديهم فكرة مشروع ويرغبون في تطويره وتنفيذه، واستمر ثلاثة أيام. 

هذا وقد تضمنت ورشة العمل التطبيقية التعريف بأنواع الدعم (المنح والتمويلات) التي يقدمها المجلس في إطار المشروع، وأهمية وضع خطة عمل للمشروع التجاري ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، ونبذة عن عقد التأسيس والإجراءات والتراخيص، ومبادئ الملكية الفكرية وأهمية الاسم التجاري والعنوان التجاري والبيان التجاري والعلامة التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات.

ويأتي هذا في إطار حرص المجلس على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

المجلس القومي للمرأة الشخصية الفردية الاتحاد الأوروبي هجرة غير الشرعية ورشة العمل

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