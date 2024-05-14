إصابة أب وطفله في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بالشرقية

أصيب أب وطفله بحروق متفرقة بالجسم، إثر انفجار أنبوبة، بمنزلهما في الشرقية، وتم نقلهما للمتستشفى لمحاولة إسعافهما.

استقبل مستشفى بلبيس المركزي "السيد.أ.ح"، مقيم بقرية كفر أباظة، بالشرقية، مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 60% في الوجه والذراعين والفخذين والصدر والرأس، وطفله "محمد" يبلغ من العمر 10 سنوات، مصابًا بحروق بنسبة 20% من الوجه والذراعين واليدين.

وتبين إصابتهما في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزلهما الكائن بعزبة تاج الدين بقرية كفر أباظة بدائرة مركز الزقازيق، وتم نقلهما لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم وحجزهما برعاية الحروق.