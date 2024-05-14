الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. ختام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الإعدادى بالقاهرة والجيزة واستكمال الثانوى

لجان امتحانات
لجان امتحانات

يختتم طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 /2024، للعام الدراسي الحالي 2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، بينما يستكمل طلاب صفوف النقل للمرحلة الثانوية، داخل لجان امتحانية مؤمنة، لليوم السادس على التوالي.

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جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

واعتمدت المديريات التعليمية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2024، وجاءت كالتالى:

- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024
- طلبة وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي وما يعادلهما سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.

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- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.
- طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.
- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

-امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

-امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو.

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