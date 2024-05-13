الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"اتحاد الكرة" يكشف حقيقة تصريحات حسام حسن بشأن الأهلى ولاعبى الدورى (فيديو)

حسام حسن
حسام حسن

قال محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، إن التصريحات المتداولة حول المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، ليست دقيقة كما تم تروجيها في أغلب المواقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، خاصة أن تلك الجلسة لم تكن مسجلة صوتيا أو بالفيديو.

وأضاف عراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن دعوة حسام حسن لبعض الإعلاميين الصحفيين كانت ودية؛ بهدف تقريب وجهات النظر، مؤكدا أن تصريحاته في تلك الجلسة لم تكن رسمية.

وأشار إلى أن حسام حسن نفى ما نُشر عنه من تصريحاته بشأن عدم تواجد لاعبين يصلحون للمنتخب المصري، وكان يتحدث فقط عن تفاوت المستويات والإصابات، مؤكدا أن النادي الأهلي لم يرفض انضمام لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر المقبل يوم 28 مايو الجاري.

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