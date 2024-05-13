الإثنين 13 مايو 2024
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وفقا لتصنيف CUWR.. "طنطا" ضمن أفضل 6% جامعة على مستوى العالم

صورة من الواقع
صورة من الواقع

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تصنيف جامعة طنطا ضمن أفضل 6% جامعة على مستوى العالم في تصنيف CUWR، حيث تقدمت 91 مركزًا لتحتل الترتيب 1237 بين 20966 جامعة على المستوى العالمي، كما تقدمت مركزًا لتحتل الترتيب السابع محليًا بين الجامعات المصرية، بينما حققت المركز 25 أفريقيًا.  

وأكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة الدائم على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية لتعزيز قدراتها التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، مقدما التهنئة لجميع منسوبيها لتحقيق هذا الإنجاز، مشددا على الدور الحيوي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، وأهمية زيادة إنتاجهم البحثي، وتحفيزهم للنشر في المجلات العلمية الدولية المرموقة، ودورهم في الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة.

يذكر أن تصنيف CUWR يعتمد على تقييم الجامعات من خلال استخدام المؤشرات الموضوعية لجميع الركائز الأساسية الأربعة التي تقوم عليها منهجية التصنيف والتي تشمل التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي دون الاعتماد على الدراسات الاستقصائية وتقديم البيانات الجامعية، وتعتمد منهجية تصنيف CWUR على سبعة مؤشرات موضوعية وقوية قائمة على النتائج مجمعة في أربعة مجالات لتصنيف جامعات العالم تتمثل في التعليم (Education)،القابلية للتوظيف (Employability)، أعضاء هيئة التدريس (Faculty)، البحث العلمي (Research)، ويمثل الوزن النسبي له 40% من إجمالي التقييم، ويشمل أربعة مؤشرات فرعية تتمثل في، مخرجات البحث، المنشورات عالية الجودة، التأثير، الاستشهادات.

تصنيف جامعة طنطا لجميع الركائز الأساسية الأربعة والبحث العلمي دون الاعتماد سبعة مؤشرات موضوعية المنشورات عالية الجودة

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