الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. الإسباني مونزو مديرا فنيا لمنتخب مصر لرجال الطائرة

الإسباني فرناندو
الإسباني "فرناندو مونزو"

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، تعيين الإسباني "فرناندو مونزو" مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للرجال ليقود الفراعنة في أولمبياد باريس 2024 المقرر لها الصيف المقبل.

وأتم اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود منتخب مصر حيث يمتد العقد 3 أشهر وينتهي الأول من سبتمبر المقبل 2024 يقود خلالها مونزو الفراعنة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة لدورة الألعاب الأولمبية.

وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر جلسة في الساعات المقبلة مع مونزو لبحث خطة إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان مونزو قد قاد النادي الأهلي مؤخرا لتحقيق رباعية الدوري وكأس مصر وكأس السوبر المحلي وبطولة إفريقيا والتأهل لمونديال الأندية.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة أن قرار تعيين الإسباني فرناندو مونزو لقيادة المنتخب المصرى خلال المرحلة المقبلة، جاء نظراً للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها المدرب الإسباني، بالإضافة لأنه يعرف الكثير عن أمكانيات اللاعبين المصريين  نظراً لتواجده مؤخراً بمصر وقيادته للاهلي وتحقيق نتائج مميزة مع الفريق الأحمر مما يجعلنا على ثقة كبيرة في قدراته لتحقيق هدف الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

وضمن منتخب مصر للكرة الطائرة تأهله لأولمبياد باريس وفقا للكوتا القارية.

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