اتحاد الطائرة يحدد مواعيد نهائيات كأس مصر.. والأهلى يحتفل بدورى السيدات

قرر إتحاد الكرة الطائرة إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم الحالي 2023 - 2024 بصالة اتحاد الشرطة يومي الجمعة والسبت المقبلين حيث يلتقي في نصف النهائي الزمالك مع الشمس والأهلى مع وادي دجلة.

وستقام نهائيات كأس مصر للكرة الطائرة للرجال فى العاصمة الإدارية الجديدة يومي 27 ، 28 أبريل الجاري بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

من ناحية أخرى تواصلت الاحتفالات في النادي الأهلي بعد نجاح فريق الكرة الطائرة للسيدات في الفوز على الزمالك والتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 29 في تاريخه وأعرب إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق عن سعادته بالحصول على بطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك.

وأكد فخر الدين إن اللاعبات بذلن مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية لتحقيق اللقب وأن ثقته كانت كبيرة في حسم البطولة خلال ‏المواجهة الفاصلة‎ مع الزمالك.

وأشار إلى أن الفريق قدم مستوى جيدا أمام الزمالك ولعبت خبرات لاعباته دورا كبيرا في الحسم مشيرًا إلى أن جميع لاعبات الفريق ‏كانت لديهن الرغبة في الحفاظ على لقب الدوري‎.‎

واختتم المدير الفني للأهلي حديثه مؤكدا أنه سيواصل العمل بشكل قوي خلال الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في حصد الألقاب‎.‎

من جانبها أكدت دعاء الغباشي لاعبة الأهلي أن شخصية الفريق حسمت التتويج ببطولة الدوري على حساب الزمالك وكانت الروح القتالية للاعبات كلمة السر وراء فوز الفريق ببطولة الدوري‎.‎

وقالت دعاء الغباشي إن الفوز ببطولة الدوري يمنح الفريق دفعة معنوية ويزيد إصرار اللاعبات على حصد باقي البطولات هذا الموسم مشيرة إلى أن الالتزام بتعليمات إبراهيم فخر الدين المدير الفني في ‏جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة‎ وأن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات.‎